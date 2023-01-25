Ковровским городским судом вынесен приговор в отношении троих жителей Самарской области в возрасте...

Ковровским городским судом вынесен приговор в отношении троих жителей Самарской области в возрасте от 21 до 41 года.Установлено, что 37-летняя ранее судимая за совершение мошенничества жительница Самарской области и ее 41-летний сожитель приобрели через Интернет семь поддельных купюр по 5 000 рублей. Которые забрали по полученным координатам через тайник в Подмосковье. Во Владимирской области они, вместе с близким родственником – 21-летним молодым человеком, покупали продукты во Владимире, Муроме, Вязниковском и Ковровском районах. Получая сдачу настоящими деньгами. И таким образом выручили 28 000 рублей.Женщина осуждена на 4 года, мужчины - на 2 года 6 месяцев и 1 год 6 месяцев общего режима, сообщили пресс-службы УМВД России по Владимирской области и облпрокуратуры.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/en