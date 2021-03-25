Сигнал в МЧС поступил накануне в 19 часов 33 минуты из поселка Гусевский Гусь-Хрустального района.

Сигнал в МЧС поступил накануне в 19 часов 33 минуты из поселка Гусевский Гусь-Хрустального района.На момент прибытия к месту пожара наблюдалось открытое горение дома. Пожарные ликвидировали пожар на площади 48 кв. м. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники, 9 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.