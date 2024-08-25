Бывший губернатор Владимирской области и нынешний депутат Госдумы Владимир Сипягин отреагировал на арест Павла Дурова во Франции. По мнению политика, основателя Вконтакте и Телеграмма

Бывший губернатор Владимирской области и нынешний депутат Госдумы Владимир Сипягин отреагировал на арест Павла Дурова во Франции. По мнению политика, основателя Вконтакте и Телеграмма задержали по политическим мотивам. Об этом Сипягин написал в своем телеграм-канале. Владимир Сипягин, цитата из его телеграм-канала Явно политические мотивы в действиях французских властей наблюдаем в эти часы. Позабыли про «европейские