Ее уже прошли 33 человека, в том числе переболевшие Covid-19 в тяжёлой форме, а также ковидной пневмонии.

Ее уже прошли 33 человека, в том числе переболевшие Covid-19 в тяжёлой форме, а также после ковидной пневмонии.Медицинская реабилитация в первую очередь помогает восстановить функцию лёгких, улучшить доставку кислорода к органам и тканям, повысить устойчивость к физическим нагрузкам, стабилизировать психоэмоциональное состояние.В условиях медцентра «Решма» пациенты получают физиотерапевтичекое лечение, ингаляционную терапию, массаж, занимаются лечебной физкультурой, в том числе с использованием тренажёров.Реабилитационный курс рассчитан в среднем на 10 дней.Пройти медицинскую реабилитацию можно по направлению лечащего врача.