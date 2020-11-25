Московский кредитный банк (МКБ) и сотовый оператор МегаФон вместе поддержат малый и средний бизнес. Партнерская программа позволит предпринимателям сэкономить на услугах связи и получить банковские услуги дистанционно.

Московский кредитный банк (МКБ) и сотовый оператор "МегаФон" вместе поддержат малый и средний бизнес. Партнерская программа позволит предпринимателям сэкономить на услугах связи и получить банковские услуги дистанционно.Корпоративным клиентам "МегаФона" будет доступно бесплатное расчетно-кассовое оборудование по тарифу "Оптимальный" в . Срок – два месяца.В свою очередь оператор связи предлагает корпоративным клиентам МКБ воспользоваться сервисом смс-рекламы, который включает в себя бонус – 1,5 тысячи бесплатных сообщений.Также у клиентов Московского кредитного банка будет возможность подключиться за стандартную плату к корпоративным тарифам с максимальным пакетом минут и безлимитным интернетом. Еще одно предложение от "МегаФон" для клиентов МКБ – бесплатный бронзовый номер "8 800" и бесплатная аналитика или интеграция с CRM Виртуальной АТС.позволит бизнесу экономить на расчетно-кассовом обслуживании и услугах связи, а также получать банковские услуги дистанционно и активнее работать с клиентами онлайн, отметил руководитель департамента малого и среднего бизнеса МКБ Виктор Жидков.Он напомнил, что для поддержки предпринимателей банк еще в апреле запустил акцию "ВЭД по-новому". Она включает бесплатное РКО. Кроме того, с началом осени МКБ перезапустил тарифы на РКО для всех компаний малого и среднего бизнеса, подчеркнул Жидков.С началом пандемии новые решения для своих клиентов предложил и "МегаФон". Они позволили оперативно перестроить рабочие процессы и наладить эффективное дистанционное взаимодействие между сотрудниками компании и абонентами.Например, одной из самых востребованных для бизнеса стала услуга "Виртуальная АТС". "Объем голосовых звонков, поступающих на номера горячих линий "8 800", вырос в период изоляции вдвое. Мы рады предложить клиентам МКБ специальные условия на услуги связи и самые актуальные решения, которые помогают эффективно взаимодействовать с клиентами даже в дистанционном режиме", – рассказал директор по маркетингу корпоративного бизнеса "МегаФона" Павел Захаров.Напомним, что Московский кредитный банк входит в утвержденный Банком России список системно значимых организаций. МКБ предоставляет весь спектр банковских услуг для юридических и физических лиц. Бенефициаром кредитной организации является бизнесмен Роман Авдеев.