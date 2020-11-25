26 ноября с 10.00 до полуночи будет ограничено теплоснабжение 26 многоквартирных домов, а также ряда организаций.

«Т Плюс» завершил реконструкцию теплосети на Октябрьском проспекте во Владимире. Специалисты компании заменили на проспекте участок теплосети протяженностью 228 метров. Стоимость реконструкции вместе с материалами и восстановлением благоустройства составит 25,5 млн рублей.Взамен старых коммуникаций под проезжей частью Октябрьского проспекта смонтированы современные трубы в пенополиуретановой изоляции, оснащенные системой оперативного диспетчерского контроля, которая позволяет в режиме реального времени получать информацию о текущем состоянии теплосети.В связи с предстоящими работами по включению обновленного трубопровода в работу 26 ноября с 10.00 до полуночи будет ограничено теплоснабжение 26 многоквартирных домов, а также ряда организаций. «Т Плюс» планирует в ближайшее время восстановить благоустройство территории и открыть движение автотранспорта по всем полосам Октябрьского проспекта.Энергетики приносят жителям извинения за доставленные неудобства.