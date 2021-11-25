Ни фильтры, ни админресурс не помогли местным властям.

В Гусь-Хрустальном 25 ноября состоялись публичные слушания Известно, что вход на мероприятие был организован по QR-кодам и справкам об отсутствии ковида. Однако гусевчанам всё равно удалось отстоять право голосовать за своего градоначальника. Ни пропускной режим, ни админресурс не помогли местным властям.По итогам мероприятия «За» отмену прямых выборов выступили 46 человек, против - 53. После подсчёта в зале раздались аплодисменты. По факту инициаторы непопулярной в народе инициативы не смогли обеспечить победу даже с помощью админресурса. Известно, что часто на «публичку» сгоняют чиновников мэрии, а также представителей «ручных» некоммерческих организаций.Однако радоваться рано. Результат носит рекомендательный характер. Мнение жителей зачитают на заседании думы, где депутаты примут окончательное решение.Ранее местный горсовет Напомним, что кроме Гусь-Хрустального во Владимирской области лишь жители Собинки и Мурома голосуют за мэра на всенародных выборах.