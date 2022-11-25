К 2024 году во Владимирской области планируют построить шесть новых школ, - сообщает ЗебраТВ. На строительство выделят 4,5 миллиарда рублей.

К 2024 году во Владимирской области планируют построить шесть новых школ, - сообщает . На строительство выделят 4,5 миллиарда рублей, в том числе 1,8 млрд из федерального бюджета.Учебные заведения будут рассчитаны на 4490 мест. В 2023 году создадут 2190 учебных мест в рамках нацпроекта «Образование». Новые школы появятся в Гусь-Хрустальном (350 мест), Вязниках (500 мест), Покрове (1100 мест) и Сновицах Суздальского района (240 мест).На 2024 год запланировано завершение работ в Суздале (школа на 1200 мест) и микрорайоне Сновицы-Веризино во Владимире (1 100 мест).