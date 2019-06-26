За 14 дней забега участникам акции, которым от 10 до 16 лет, предстоит преодолеть 1350 км

За 14 дней забега участникам акции, которым от 10 до 16 лет, предстоит преодолеть 1350 кмМуром, Ковров, Владимир и Кольчугино наряду с Москвой, Коломной, Зарайском, Луховицами, Рязанью, Спас-Клёпиками, Касимовым, Павловом, Нижним Новгородом, Городцом, Палехом, Шуей, Ногинском и Электросталью вошли в маршрут XIX всероссийского детско-юношеского легкоатлетического сверхмарафона «Дети против наркотиков – я выбираю спорт». Акция продлится до 26 июня. В этот день – Международный день борьбы с наркоманией – 30 юных марафонцев финишируют в Москве в парке Победы на Поклонной горе.За 14 дней забега участникам акции, которым от 10 до 16 лет, предстоит преодолеть 1350 км, передавая эстафету и неся лозунг «Спорту – да! Наркотикам – нет!» Главная цель участников марафона – предложить своим сверстникам занятия спортом и физкультурой как реальную альтернативу наркотикам, алкоголю, курению.18 июня юные спортсмены прибыли в Муром, откуда отправились в Нижний Новгород, затем в Городец и Палех. В воскресенье утром, 23 июня, ребята были уже в Коврове, а вечером того же дня добрались до Владимира. Утром 24 июня марафонцы направились в Кольчугино.В двухнедельном забеге участвуют ребята из Москвы, Брянской, Владимирской, Ивановской, Московской, Нижегородской и Ульяновской областей.Сверхмарафон является одним из способов активной профилактики в сфере борьбы с наркоманией. Организационную помощь в проведении забега оказывают Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России, его региональные подразделения, региональные и муниципальные органы власти. Главный организатор проекта – Московская областная общественная организация «Сверхмарафонцы – за здоровый образ жизни». Пробег во второй раз организован с использованием средств гранта Президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.В рамках сверхмарафона проходят встречи с молодёжью, учащимися школ, представителями органов власти и общественных организаций. Участники акции посетят социально-реабилитационные центры Озёрского, Зарайского, Луховицкого и Кольчугинского районов.