Выставка в Санкт-Петербурге будет работать до 13 мая.

Государственный Русский музей представил на выставке в Петербурге возрожденные шедевры из Таганрогского художественного музея, пострадавшие от ракетного удара со стороны ВСУ в июле 2023 года. Выставка отреставрированных картин и скульптуры открылась в Мраморном дворце, передает корреспондент ТАСС."Этот проект единственный, будем надеяться, что никогда нашим реставраторам больше не придется заниматься тем, что можно назвать "военно-полевой хирургией" в сфере реставрации. Особенно пострадали 22 шедевра - одна скульптура, три графические работы и 18 произведений живописи, среди них Коровин, Рерих, Серов. Мы счастливы, что удалось сделать так, чтобы никто и никогда не мог увидеть следов этой атаки, и не увидит следов тех повреждений, которые казались на тот момент трагическими", - сказала на церемонии открытия выставки генеральный директор Русского музея Алла Манилова.В сентябре 2023 года Русский музей принял из Таганрога для исследования и научной реставрации 22 произведения живописи, графики и скульптуры, среди которых произведения Николая Рериха, Зинаиды Серебряковой, Валентина Серова. Они были представлены в экспозиции "Золотые имена Серебряного века" в момент, когда в здание попали осколки ракеты. Эти произведения были ключевыми экспонатами не только выставки, но и музейного собрания в целом. Специалисты Русского музея восстановили поврежденные полотна и провели их комплексную научную реставрацию.Выставка в Санкт-Петербурге будет работать до 13 мая, после чего экспонаты отправятся в Таганрог. Как сообщила на церемонии министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева, поврежденное музейное здание в Таганроге тоже будет отреставрировано."Губернатор инициировал этот вопрос, выделены средства областного бюджета, и мы сейчас начинаем реставрировать то здание. Картины вернутся в основное здание музея, но параллельно выполняем ремонтные работы в здании, которое пострадало. Планируем к концу 2026 года завершить уже работы по реставрации в Таганрогском музее", - сказала она.