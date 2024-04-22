Почти в любом коллективе кого-нибудь награждают прозвищем. Угадайте, как назвали того или иного советского актера.

Почти в любом коллективе кого-нибудь награждают прозвищем. Угадайте, как назвали того или иного советского актера.1. Кого друзья прозвали "Васек"?А) Василий ЛановойБ) Владимир ВысоцкийВ) Василий ЛивановГ) Владимир Басов2. Угадаете, кто был "Князем"?А) Лев ДуровБ) Сергей БондарчукВ) Андрей МироновГ) Олег Басилашвили3. А кто был "ведьмой с голубыми глазами"?А) Нонна МордюковаБ) Наталья ФатееваВ) Мария МироноваГ) Елена Проклова4. "Леди Зима". Кто это?А) Лариса ГузееваБ) Любовь ПолищукВ) Анастасия ВертинскаяГ) Людмила Гурченко5. "Пижон". Именно так говорили про...А) Олег ЯнковскийБ) Никита МихалковВ) Андрей МироновГ) Юрий Никулин6. Кто был "Советским Аленом Делоном"?А) Олег ЯнковскийБ) Олег ЕфремовВ) Александр АбдуловГ) Савелий Крамаров7. Какую актрису прозвали "Каланча"?А) Инна ЧуриковаБ) Елена ПрокловаВ) Наталья СелезневаГ) Татьяна Васильева8. Назовете, кого нарекли "Акробаткой" за отличную гибкость?А) Нина КорниенкоБ) Людмила ГурченкоВ) Наталья ВарлейГ) Любовь ОрловаПравильные ответы (проверьте себя):1. — Б) Владимир Высоцкий2. — Г) Олег Басилашвили3. — В) Мария Миронова4. — А) Лариса Гузеева5. — Б) Никита Михалков6. — А) Олег Янковский7. — Г) Татьяна Васильева8. — А) Нина Корниенко