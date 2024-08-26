Владимирцам, уже привыкшим к прохладной погоде в последнее время, придется раздеться. До 29 градусов обещают синоптики на этой неделе. Так, сегодня, 26 августа, а также завтра, столбик

Владимирцам, уже привыкшим к прохладной погоде в последнее время, придется раздеться. До 29 градусов обещают синоптики на этой неделе. Так, сегодня, 26 августа, а также завтра, столбик термометра поднимется до 29 градусов. В среду температура снизится, но не сильно – днем будет 28 градусов и небольшой дождь. В четверг, пятницу и субботу синоптики прогнозируют 26