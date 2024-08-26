12 зараженных болезнью Лайма клещей сняли с владимирцев за неделю с 19 по 15 августа (33 неделя). Всего за этот период от паукообразных пострадали 57 взрослых и 15 детей. Об этом сообщили в

12 зараженных болезнью Лайма клещей сняли с владимирцев за неделю с 19 по 15 августа (33 неделя). Всего за этот период от паукообразных пострадали 57 взрослых и 15 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Всего в 2024 году клещи покусали 1 671 жителя Владимирской области. Из них 369 детей. Случаев заболевания энцефалитом в регионе