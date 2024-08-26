12 зараженных болезнью Лайма клещей сняли с владимирцев за неделю с 19 по 15 августа (33 неделя). Всего за этот период от паукообразных пострадали 57 взрослых и 15 детей. Об этом сообщили в
<a href="https://33live.ru/novosti/26-08-2024-zhitelej-vladimirskoj-oblasti-pokusali-12-kleshhej-zarazhennyx-boleznyu-lajma.html" target="_blank">Жителей Владимирской области покусали 12 клещей, зараженных болезнью Лайма</a> - 12 зараженных болезнью Лайма клещей сняли с владимирцев за неделю с 19 по 15 августа (33 неделя). Всего за этот период от паукообразных пострадали 57 взрослых и 15 детей. Об этом сообщили в
[url=https://33live.ru/novosti/26-08-2024-zhitelej-vladimirskoj-oblasti-pokusali-12-kleshhej-zarazhennyx-boleznyu-lajma.html]Жителей Владимирской области покусали 12 клещей, зараженных болезнью Лайма[/url] - 12 зараженных болезнью Лайма клещей сняли с владимирцев за неделю с 19 по 15 августа (33 неделя). Всего за этот период от паукообразных пострадали 57 взрослых и 15 детей. Об этом сообщили в