Они выносили «мимо кассы» бытовую технику, компьютерную технику и т.д.

Два сотрудника магазина бытовой техники в Гороховце Владимирской области украли товара на 637 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Известно, что один мужчина был заместителем управляющего одного из сетевых магазинов бытовой техники, а второй занимал должность универсального работника. Они выносили «мимо кассы» бытовую технику, компьютерную технику и т.д. Далее продавали товары и забирали выручку.В содеянном владимирцы признались, но наказания им не удалось избежать. Суд назначил им штрафов в размере 200 тыс. и 150 тыс. рублей соответственно. Напомним, ранее мы писали, что