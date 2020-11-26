Напомним, что с 2006 по 2015 годы площадку перед Белым домом украшала искусственная ель. В 2015 году её списали. На протяжении двух лет новогоднюю красавицу брали в аренду, а с 2018 вернулись к практике установки живого дерева.

В областном центре экоактивисты составили петицию с призывом заменить живую ель у администрации Владимирской области на искусственное дерево. Её уже подписали около 400 человек. По их мнению, вырубка 80-летнего дерева и последующее выбрасывание на помойку влечёт вредные последствия в деле воспитания экологической культуры у населения.«В связи с высокими затратами на аренду или покупку искусственной ели было принято решение о монтаже живой. ОАО «Ковровский лесокомбинат» на основании договора дарения предоставит живую ель бесплатно. В целях экономии средств областного бюджета в 2020 году планируется установка живого дерева, – пояснили ситуацию в департаменте лесного хозяйства обладминистрации.Оплатить Белому дому придётся лишь транспортные расходы. В администрации Владимирской области отметили, что хвойные красавицы не вырубаются специально для украшения города к Новому году.«На площадке устанавливалась ёлка, которая в любом случае была бы срублена в рамках плановых мероприятий по оздоровлению леса или расчистки территории, не принадлежащей к землям лесного фонда», - подчеркнули в пресс-службе Белого дома.При закупке искусственного аналога придётся раскошелиться почти на 5 млн рублей. Трёхлетняя аренда главного символа новогодних праздников обойдётся в более чем 6 млн рублей.Напомним, что с 2006 по 2015 годы площадку перед Белым домом украшала искусственная ель. В 2015 году её списали. На протяжении двух лет новогоднюю красавицу брали в аренду, а с 2018 вернулись к практике установки живого дерева.