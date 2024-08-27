Через пару недель ГТК проведет фестиваль «Суздаль жарит парит».

Сегодня, 27 августа, состоялась пресс-конференция губернатора Владимирской области Александра Авдеева, на которой были озвучены ближайшие запланированные мероприятия в Суздале.Через пару недель ГТК проведет фестиваль «Суздаль жарит парит». Также состоится фестиваль воздухоплавания «Золотая осень на Золотом кольце», а также спортивные соревнования по ММА, в которых примут участие бойцы из Мурома. Календарь мероприятий в Суздале насыщен, запланировано более 100 событий, отметил губернатор.