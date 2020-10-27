На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 95 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 октября 2020 года лабораторно подтверждено 95 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (18 сл. в г. Владимире, 16 сл. в Муромском, 13 сл. в Гусь-Хрустальном, 8 сл. в Ковровском, 5 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Судогодском, 4 сл. в Александровском, 4 сл. в Петушинском, 4 сл. в Гороховецком, 4 сл. в Селивановском, 3 сл. в Меленковском, 3 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Суздальском, 2 сл. в Собинском, 2 сл. в Радужном, 2 сл. в Вязниковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 9212 случаев заболевания (1662 сл. в г. Владимире, 1368 сл. в Гусь-Хрустальном, 1030 сл. о. Муром, 782 сл. в Петушинском, 763 сл. в Ковровском, 697 сл. в Александровском, 455 сл. в Вязниковском, 399 сл. в Собинском, 385 сл. в Юрьев-Польском, 286 сл. в Кольчугинском, 234 сл. в Меленковском, 215 сл. в Суздальском, 212 сл. в Селивановском, 188 сл. в Судогодском, 175 сл. в Гороховецком, 155 сл. в Киржачском, 115 сл. в Камешковском, 91 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.