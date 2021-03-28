Во Владимирской области 69 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 29 780 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (+18 новых пациентов за сутки). Общая
<a href="https://33live.ru/novosti/28-03-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-vyyavleno-69-sluchaev-zabolevaniya-koronavirusom.html" target="_blank">Во Владимирской области за сутки выявлено 69 случаев заболевания коронавирусом</a> - Во Владимирской области 69 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 29 780 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (+18 новых пациентов за сутки). Общая
[url=https://33live.ru/novosti/28-03-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-vyyavleno-69-sluchaev-zabolevaniya-koronavirusom.html]Во Владимирской области за сутки выявлено 69 случаев заболевания коронавирусом[/url] - Во Владимирской области 69 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 29 780 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (+18 новых пациентов за сутки). Общая