Во Владимирской области 69 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 29 780 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (+18 новых пациентов за сутки). Общая

Во Владимирской области 69 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 29 780 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (+18 новых пациентов за сутки). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 6 800 случаев Гусь-Хрустальный — 3 684 Муром — 3 310 Ковров — 2 124 Александров — 1