Во Владимире компания Аскона наградила лучших сотрудников производства Одно из крупнейших...

Во Владимире компания "Аскона" наградила лучших сотрудников производстваОдно из крупнейших предприятий в регионе, компания "Аскона", наградила сотрудников производства, которые уже много лет вносят свой вклад в общее дело. Работникам вручили благодарственные письма и подарки.Компания "Аскона" торжественно наградила 13 лучших сотрудников производства. Церемония награждения была приурочена ко Дню легкой промышленности и Дню мебельщика.Сергей Сидорин - врио главы города Коврова:- Группа компаний «Аскона » – это уже не просто предприятие, это большой крупный бренд, большой крупный бренд в мире легкой промышленности. Это компания, которая динамично развивается с 1990 годов, которая берет в свои стратегии развитие не только самого предприятия, но и личности на предприятии.Кирилл Белов - врио министра экономического развития Владимирской области:- Человек труда - это то, на чем стоит основа нашего общества. Все, что мы видим вокруг себя, - все это является результатом труда, созидательного труда каждого человека.Преданные делу и компании, эти люди создают товары для комфортного сна и отдыха. В числе лучших - швея Надежда Шемякина. В компании - больше 20 лет.Надежда Шемякина - швея:- Пришла в Аскону, она развивалась на моих глазах. Превратилась в большое производство. Мне нравится здесь стабильная зарплата, хорошее отношение руководителей к работникам. Очень много бонусов. Посещение бассейнов бесплатно. Также выделяются путевки в санаторий.Немалую роль играет большой и дружный коллектив. Наставники всегда помогут и подскажут молодым. Компания дает возможности для карьерного роста. Яркий пример - Сергей Лукьянов, прошедший путь из рядового сотрудника до старшего мастера. Теперь обучает других.Сергей Лукьянов - старший мастер производственного обучения:- В чем разница между нашим предприятием и предприятиями другими? Здесь у нас любому молодому человеку, независимо от того, сколько ему, 18-20 лет, или ему больше 30, неважно, - все на одном уровне, всем дается одинаковые возможности. То есть, если человек не имеет профессии, мы обучаем его профессии, той, которая ему нравится, при этом платим заработную плату."Аскона" - семикратный обладатель российской народной награды "Марка №1". Бренду, который успешно развивается, благодаря тысячам сотрудников, доверяют миллионы россиян.Мария Артес, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".