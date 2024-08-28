В 2025 году власти закажут план модернизации города.

Владимир ждет значительное благоустройство в течение ближайших 2-3 лет. В 2025 году местные власти планируют заказать проект модернизации города, который будет подготовлен в преддверии 60-летнего юбилея «Золотого кольца», сообщил на пресс-конференции губернатор Александр Авдеев 27 августа.Среди запланированных улучшений: улица Вокзальная и площадь, создание пешеходной зоны к Успенскому собору, а также благоустройство парка у ДТЮ. Также обсуждается ремонт филармонии — работы будут проводиться как внутри, так и снаружи здания.