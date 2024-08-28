С 1 по 7 сентября будет ясная погода с температурой до +27 градусов.

В сентябре во Владимирской области ожидается девять солнечных дней, согласно сводкам Gismeteo. С 1 по 7 сентября будет ясная погода с температурой до +27 градусов. Затем начнутся дожди.Также ясная погода прогнозируется на 9 и 26 сентября, но жара уже не ожидается. По прогнозам синоптиков, температура составит +19 и +15 градусов соответственно.