37-летний мужчина был задержан на месте преступления сотрудниками транспортной полиции

Владимирец устроил пьяный дебош на вокзале в Оренбурге.Ранее судимый за кражу житель Владимирской области пытался выдернуть рамку металлодетектора. Автомат с газированной водой ему тоже чем-то не угодил – дебошир швырнул в него стул и отпинал ногами.Досталось рекламной стойке и сенсору терминала оплаты, а справочное бюро и витрина киоска лишились стёкол.37-летний мужчина был задержан на месте преступления сотрудниками транспортной полиции. В отношении него возбуждены 2 уголовных дела, сообщает Управление на транспорте МВД России по Уральскому ФО.Фото пресс-службыУправления на транспорте МВД России по Уральскому ФО