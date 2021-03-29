Её предполагаемый подельник также заключён под стражу.

Во Владимире по ходатайству следствия арестовали бывшего директора ГБУ ВО «Облстройзаказчик» Татьяну Потапову и её предполагаемого подельника. Напомним, что оба в растрате 1,3 млн рублей при строительстве ФАПов.По версии следствия, с октября по декабрь 2020 года подозреваемая в нарушение установленного порядка заключила со знакомым бизнесменом договоры на проведение кадастровых работ при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов на территории Владимирской области.«Цена некоторых заключённых договоров оказалась завышена в более чем шесть раз. При фактической стоимости около 22 тысяч рублей, стоимость заключенных договоров составляла от 130 до 170 тысяч рублей. Сумма ущерба оценивается в более 1,3 млн рублей», - уточнили в СУСКе.