Российские власти решили к концу 2022 года запустить в некоторых вузах образовательные программы в области киберспорта.

Правительство планирует к концу 2022 года запустить в ряде вузов образовательные программы в области киберспорта. Речь идет как о введении курсов для развития дополнительных навыков, так и о подготовке разработчиков игр. Инициатором идеи выступил Ростелеком. В компании уверены, что компьютерные игры развивают интерес студентов к обучению, когнитивные способности и навыки командной работы. Образовательные программы по подготовке разработчиков игр на фоне нарастающего дефицита кадров в этой области будут востребованы, считают участники игрового рынка и вузы.“Ъ” ознакомился с дорожной картой Новые коммуникационные интернет-технологии, которую 23 июля утвердила правкомиссия по цифровому развитию во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Из документа следует, что власти хотят дополнить действующие образовательные программы вузов киберспортивными дисциплинами. Также к декабрю 2022 года предполагается ввести курсы по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при создании кинофильмов и другого контента.Объем финансирования всей программы до 2024 года составит 17,6 млрд руб., из которых 8,6 млрд руб. должно быть выделено из федерального бюджета.Данные о финансировании мероприятий по игровой индустрии отдельно не раскрываются.В разработке дорожной карты участвовали ФОИВ, а также Ростелеком и АНО Диалог, следует из документа. Гендиректор АНО Диалог Алексей Гореславский называет внедрение киберспортивных дисциплин в образовательную систему ответом на запрос общества. Господдержка, по его словам, позволит не только обеспечить кадрами IT-индустрию, но и повысить ее конкурентоспособность, в том числе в глазах инвесторов. Можно посмотреть на пример Южной Кореи, где киберспорт зародился и с поддержкой государства вырос в многомиллиардную индустрию, даже вошел в Олимпийский комитет республики, — отметил Алексей Гореславский.Институт развития интернета (ИРИ) предложил Министерству просвещения ввести в ряде школ эксперимент по внедрению факультативных уроков по разработке игр еще в 2019 году, но власти РФ проявили интерес к индустрии лишь недавно. В апреле стало известно, что планируется создать фонд поддержки разработчиков игр, популяризующих русскую культуру и историю, по аналогии с Фондом кино Минкульта. В Минпросвещения и Минобрнауки не ответили на запрос “Ъ”. В ИРИ отказались от комментариев.Киберспорт в 2016 году признан Минспорта РФ отдельной дисциплиной. Киберспортсмены, как правило, получают зарплаты как участники команд и выигрывают деньги в рамках турниров, крупнейшим из которых считается The International с призовым фондом $40 млн. Еще одним средством заработка могут быть рекламные контракты с крупными компаниями. По оценке PWC, российский рынок видеоигр и киберспорта занимает 11-е место в мире и пятое в Европе по объему. На конец 2021 года он составит $30 млн, а уже к 2023 году может достичь $100 млн.Источник, знакомый с ходом обсуждения нового проекта, рассказал, что идею предложил Ростелеком. Компьютерные игры способны развивать креативность, умение быстро принимать решения, управлять стрессом и даже развивать когнитивные способности, — пояснили в компании. Мировые вузы уже вводят киберспортивные дисциплины, добавили там: курсы по игре StarCraft есть в UC Berkeley, University of Florida, New York University.Согласно последним исследованиям, в каждом пятом вузе в мире есть программы, связанные с киберспортом, подтверждает представитель киберспортивного холдинга ESforce в России Ярослав Мешалкин: Они увеличивают интерес студентов к обучению по техническим специальностям и развивают навыки коммуникаций и командной работы. По оценке эксперта, запуск направления обойдется буквально в несколько десятков тысяч долларов в год. В Федерации компьютерного спорта (ФКС) России рассказали “Ъ”, что организация уже работает с НИУ ВШЭ и Финансовым университетом при правительстве, планируется сотрудничество с НГУ физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, Тамбовским госуниверситетом и другими.Участники рынка считают перспективным направлением и внедрение программ для разработчиков видеоигр.По словам независимого эксперта в игровой индустрии Максима Фомичева, сейчас системные образовательные программы по разработке игр есть только в петербургском ИТМО. Российский рынок игр за 2020 год на фоне пандемии вырос на 35%. Это неизбежно влечет повышенный спрос на квалифицированных специалистов, — отметил гендиректор My.Games Mail.ru Василий Магурян. Нехватку кадров подтверждают и в Российском технологическом университете МИРЭА, где с 2021 года запустили направление по подготовке геймдизайнеров. Как отметил ректор вуза Станислав Кудж, сейчас большинство действующих профессионалов в этой сфере — самоучки с хорошим инженерным образованием.