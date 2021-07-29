Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин провел встречу с президентом американской Евангелистской ассоциации имени Билли Грэма Франклином Грэмом.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин провел встречу с президентом американской "Евангелистской ассоциации имени Билли Грэма" Франклином Грэмом.В ходе встречи затрагивались актуальные темы. Володин и Грэм обсудили российско-американские отношения, ситуацию в мире в связи с пандемией коронавируса.Также затрагивалась тема традиционных семейных требований. Володин рассказал о требовании Европейского суда по правам человека узаконить однополые союзы в России.По словам спикера Государственной Думы, у нашей страны твердая и однозначная позиция на этот счет. "Брак — это союз мужчины и женщины", – подчеркнул спикер.Володин напомнил, что в прошлом году большинство россиян поддержало поправки в Конституцию. Они дают право не исполнять подобные требования ЕСПЧ, пояснил политик.Напомним, что 13 июля Европейский суд по правам человека обязал Россию ввести юридическую процедуру для признания однополых браков. Решение ЕСПЧ Конституции нашей страны и "является циничным вызовом морали, историческим традициям и социально-культурному коду всех народов, проживающих на территории нашей страны", говорил спикер Госдумы.