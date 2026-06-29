Уникальный представитель флоры годами живет под землей и показывается на поверхности лишь в самые благоприятные сезоны.

В лесах Владимирской области начался период цветения пыльцеголовника красного. Этот редкий вид орхидеи является одним из наиболее уникальных представителей флоры в нашей стране.Данное древнее растение способно десятилетиями скрываться под землей, выжидая благоприятных условий для своего появления и цветения.Пыльцеголовник внесен в Красную книгу Владимирской области. Её первое издание вышло в 2008 году, а дополнительный тираж был опубликован в 2010 году.Эксперты напоминают: растение находится под строгой защитой государства. Строго запрещено срывать или повреждать этот необычный цветок, поэтому наслаждаться им следует исключительно на расстоянии, не нарушая его естественной среды обитания.