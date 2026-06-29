Злоумышленники приметили давно стоявшее авто у торгового центра и действовали по наводке одного из фигурантов.

Сотрудники уголовного розыска в июне вышли на подозреваемых 19 и 21 года, которые оказались причастны к краже, совершенной еще в апреле. Поводом для расследования стало заявление 23-летнего хозяина Mitsubishi, обнаружившего пропажу дисков с зимней резиной с машины, оставленной на парковке у ТЦ. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 50 тысяч рублей.Задержанные сознались в содеянном. Выяснилось, что один из приятелей трудился в том самом торговом центре и обратил внимание на бесхозный автомобиль. Именно он предложил сообщникам снять колеса для последующей продажи и раздела выручки. Ночью компания отправилась в гаражный кооператив, где, сменяя друг друга и выставив наблюдателя, скрутила колеса. Похищенное отвезли на дачу к одному из участников, однако найти покупателя на него так и не смогли.В отношении троих молодых людей возбуждено уголовное дело по факту кражи.