В администрации города обратились к владимирцам с просьбой не ставить на стоянку транспортные средства в запрещенных местах. Жители нередко в социальных сетях публикуют фотографии машин,

В администрации города обратились к владимирцам с просьбой не ставить на стоянку транспортные средства в запрещенных местах. Жители нередко в социальных сетях публикуют фотографии машин, мешающих пешеходам и припаркованных на газонах. Вот одна из последних публикаций — этому владельду «Гранты» хоть трава не расти! Решил, что припарковать машину на газоне напротив областной библиотеки хорошая идея,