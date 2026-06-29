Надежда Архипова, корреспондент «Шестого канала» Сотни молодых владимирцев, более десяти интерактивных площадок и несколько часов незабываемых эмоций, драйва и веселья. Владимир встречает

Надежда Архипова, корреспондент «Шестого канала» Сотни молодых владимирцев, более десяти интерактивных площадок и несколько часов незабываемых эмоций, драйва и веселья. Владимир встречает один из главных летних событий года — День молодежи. Он проходит под девизом «Город молодых сердец и смелых идей». Главным символом праздника выбрали «Коня-огня» — образ стремительного движения вперед и жажды перемен. Эту