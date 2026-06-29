Познакомиться с экспозицией жители и гости города могут до 20 июля.

В фойе Центра культуры и искусства начала работу новая экспозиция студии лоскутного шитья «Волшебница». Тематическая коллекция под названием «Лоскутные краски» создана 12-ю мастерицами, которые представили на суд публики двадцать одну яркую работу.Сюжеты всех представленных панно вдохновлены творчеством владимирского художника Дмитрия Холина. Каждое изделие по-своему раскрывает уникальную красоту родного края, передавая ее через сочетание тканей, насыщенных цветов и сложных фактур.Лоскутное шитье представляет собой многогранное прикладное искусство, гармонично объединяющее в себе элементы вышивки, стежки и вязания. Такая техника требует от автора не только большого терпения, но и высокого мастерства, поэтому каждое полотно является единственным в своем роде.Организаторы приглашают всех ценителей прекрасного посетить выставку и насладиться трудом талантливых рукодельниц.