Смотрите Вести в 14.30: как прошёл 51-й Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и...

Смотрите "Вести" в 14.30: как прошёл 51-й Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песниАнгелы Донбасса- Когда погибают дети, несправедливо погибают. Боль и скорбь всей страны. Во Владимире почтили память детей Донбасса, чьи жизни оборвались из-за обстрелов Украины.Курс с передовой- Эти навыки помогут спасти чью-то жизнь. В Штабе Общественной поддержки во Владимире спецкурс провёл знаменитый российский хирург, ветеран СВО Дмитрий Хубезов.Фатьяновская ромашка- И песни "Соловья из Вязников" - на Солнечной поляночке. Как прошёл 51-й Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни?