Во Владимирском государственном университете прошел форум в рамках трека Знание.Государство Это...

Во Владимирском государственном университете прошел форум в рамках трека "Знание.Государство"Это просветительский проект Российского общества «Знание» для государственных служащих, с целью повышения их осведомленности об истории, культуре и экономике России.Перед зрителями и гостями выступил российский актер, соучредитель фонда «Я есть!» Егор Бероев. Он рассказал о своем творческом пути, поделился интересными историями из жизни.Основной темой разговора стали нравственно-патриотические качества граждан сегодня. Встреча проходила в формате живого диалога.Егор Бероев - актер театра и кино:- Я думаю, что вот такая придумка, которую организовали ребята из общества "Знание", то есть связь профессии, когда бы я актер мог встретиться с людьми и поговорить о чем то насущном? Да невозможно, а вот общество "Знание" такие вещи делает. Поэтому я с благодарностью и с счастьем всегда общаюсь с разными людьми.