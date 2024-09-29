Число аварий с детьми на велосипедах во Владимирской области выросло на 42%.

С начала текущего года во Владимирской области зафиксировано 37 инцидентов с участием юных велосипедистов, что представляет собой увеличение на 42,3%, как информировала региональная Госавтоинспекция в пятницу, 27 сентября.В результате данных аварий пострадали 38 детей, однако жертв среди них не зарегистрировано.Увеличение числа происшествий наблюдается в следующих районах: в Александровском (с 0 до 2), Вязниковском (с 2 до 5), Гороховецком (с 0 до 1), Ковровском (с 4 до 6), Муромском (с 3 до 9), Судогодском (с 0 до 1), а также в городе Владимир (с 3 до 6) и Радужном (с 0 до 1).