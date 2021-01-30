В прошлую субботу во многих городах России прошли несогласованные акции протеста в поддержку российского оппозиционного лидера Алексея Навального. Его сторонники распространяли призывы к участию в демонстрациях в социальных сетях.

В прошлую субботу во многих городах России прошли несогласованные акции протеста в поддержку российского оппозиционного лидера Алексея Навального. Его сторонники распространяли призывы к участию в демонстрациях в социальных сетях.Некоторые публикации содержали призывы к несовершеннолетним гражданам, что является нарушением российского законодательства. В связи с этим Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) предупредила администрации соцсетей о недопустимости правонарушений и потребовала удалить все подобные записи и видеоролики. Однако не все из них были удалены своевременно.Представители Роскомнадзора обнаружили порядка 170 агитационных публикаций в популярных соцсетях, в числе которых – "Одноклассники", "ВКонтакте", "Фейсбук", "Инстаграм", "ТикТок", а также видеохостинг YouTube. Теперь руководству этих порталов грозит наказание за нарушение ст. 13.14 Кодекса об административных правонарушениях России. Она предусматривает штрафы для юридических лиц в размере от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей, при этом в случае повторного нарушения эти суммы могут быть увеличены.В связи с этим представителей администраций соцсетей потребовали явиться в надзорное ведомство для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях.Призывы к незаконным акциям в Сети также заинтересовали генеральную прокуратуру России. Ранее она обратилась в Роскомнадзор с требованиям заблокировать интернет-ресурсы, где распространяется агитация к участию в несанкционированных демонстрациях.