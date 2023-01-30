Обзор соцсетей Владимирской области: ледовые хроники, вызволение грузовиков и няня для кота. От...

Обзор соцсетей Владимирской области: ледовые хроники, вызволение грузовиков и няня для кота.От лайка до репоста. Чем запомнилась минувшая неделя? Что обсуждали пользователи сети? Чем делились? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Я передаю слово моей коллеге - Марии Платанюк.Ледовые хроники, вызволение грузовиков, Александровская слобода с высоты птичьего полёта и няня для котов. Яркие сетевые кадры в одном обзоре - прямо сейчас.Одна из главных тем недели - гололёд. Улицы большинства городов региона по-прежнему напоминают каток.Вот в “Подслушано Ковров” - обращение к администрации. Как пишет одна из подписчиц, даже с хорошей координацией "добираюсь на работу с трудом".Это уже Александров. Улица Геологов. И просьба к ответственным: "Разбирайтесь, посыпайте, убирайте!". И далее - хрустальная дорога в поселке Гусевский.Недаром это Гусь-Хрустальный, пишут в сети. “Интересно, травматологи справляются?” - один из комментариев.А это уже радость ковровчан. Тротуары всё-таки посыпают. Здесь же сигнал из северной части города оружейников. По словам жителей, здесь бегает очень много бродячих собак. А это гусевское сообщество. И вода зелёного цвета. У кого ещё такая же из-под крана?У парней из клуба “4WD Владимир” - горячая пора зимней эвакуации. На помощь приходят скорым, автобусам и, как выяснилось, даже грузовикам. Смотрим вместе. У ролика - почти 4 тысячи просмотров.Владимирцы пересматривают и это видео из официальной группы Вагнера. Песня в зоне специальной военной операции. Конечно, о Родине.Своих не бросаем! Маскировочные сети для наших бойцов начинают плести и в Гусь-Хрустальном. Нужны волонтёры. Поможем фронту вместе!Собинское сообщество вспоминает 80-летие прорыва блокады Ленинграда. И такие важные уроки памяти. На партах у студентов - 125 граммов хлеба. По блокадному рецепту. Чтобы помнили.Мужской хор Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря делится кадрами с открытия уникальной выставки "Сокровища Владимиро-Суздальской земли" в Новой Третьяковке. Коллективу посчастливилось стать участником масштабного культурного проекта, посвященного тысячелетию Суздаля.“Гусь-инфо” поздравляет с победой ансамбль "Хрустальные грани". В Великом Устюге на всероссийском конкурсе "Кружева" он завоевал гран-при. А спортсмены хрустальной столицы успешно выступили на чемпионате России по панкратиону.В “Подслушано Кольчугино” - азартные состязания. Кубок Владимирской области по рыбалке собрал любителей зимней ловли.Здесь же - ретро-фото из далёкого 1974-ого. Кольчугино, улица Победы, снимок издательства "Советская Россия". Просмотры набирает ностальгическое видео из 90-ых. Дискотека, соединяющая сердца.В “Вязниках онлайн” - приглашение в Вязниковский музей. Удивительные экспонаты в небольшом провинциальном городе. В числе раритетов - паровая машина Уатта. Как пишут в паблике, единственная сохранившаяся в стране.В “Подслушано в Гусе” - снежное природное. В “Подслушано Гороховец” - малиновый зимний закат. “Видели?” - спрашивает автор снимков. В ковровском паблике - футуристичное фото от Алексея Широкова. А в “АлексАвтоЛайф” - зимний Александров с высоты. Кадры от Ярослава Анисимова. Пролёт над знаменитой Александровской слободой.А финале забавное и уже вирусное видео. Братья наши меньшие, домашние любимцы практически те же дети.В “Природа Владимирской области” - его собрат. Тайный поклонник кормушки. Это фото "Праздники закончились" от одного из наших зрителей. Это забавный снимок из “Подслушано Собинка/Лакинск”. Когда охрана дома - не работа, а дело жизни. Здесь же - сыщик Белкин в поиске заначек. Радужный, парковая зона. Видео от Валерия Савельева.А в «Вязниках онлайн” - Рыжий зубр по имени Кубик. Талисман Клязьминско-Лухского заказника. Фото Ирины Митюшиной. Кстати, до календарной весны месяц. Ещё немного и всё оттает.Ваших интересных фото и видео мы ждём в нашей редакции. Подписывайтесь на ГТРК "Владимир" ВКонтакте. Следите за нами и в телеграм. Наш девиз неизменен - Вести вместе. До встречи!