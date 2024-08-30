Бригадира строительной фирмы суд признал виновным в смерти рабочего. Трагедия произошла 1 марта возле дома №5Б на улице Мира. 46-летнего монтажника насмерть завалило грунтом в траншее. В тот

Бригадира строительной фирмы суд признал виновным в смерти рабочего. Трагедия произошла 1 марта возле дома №5Б на улице Мира. 46-летнего монтажника насмерть завалило грунтом в траншее. В тот день коммерческая строительная организация в рамках муниципального контракта производила работы по устройству инженерных систем водоснабжения и водоотведения. Из пресс-релиза Следкома области Подсудимый, ответственный за производство работ, не