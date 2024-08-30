Первый заместитель главы администрации Денис Егоров от имени главы города Дмитрия Наумова поблагодарил ветеранов за их подвиг.

В Зерновском сквере во Владимире прошло мероприятие, посвященное 75-летию испытания первого ядерного заряда на Семипалатинском полигоне и 70-летию учений на Тоцком полигоне с ядерным оружием.Первый заместитель главы администрации Денис Егоров от имени главы города Дмитрия Наумова поблагодарил ветеранов за их подвиг. Заместитель председателя Совета народных депутатов Сергей Киселёв отметил важность таких встреч для общения ветеранов.С приветственным словом выступили председатель Комитета ветеранов Валерий Тепляков и министр региональной безопасности Сергей Полузин. Егоров и Киселёв вручили благодарственные письма и памятные знаки 17 активистам за вклад в патриотическое воспитание молодежи.