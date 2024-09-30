Пытался заколоть коллегу ножом из-за замечания. Недобросовестный работник одного из предприятий в Радужном предстанет перед судом за покушение на убийство. Все началось со слов. Обвиняемый,

Пытался заколоть коллегу ножом из-за замечания. Недобросовестный работник одного из предприятий в Радужном предстанет перед судом за покушение на убийство. Все началось со слов. Обвиняемый, как сообщает региональный Следком, работал в производственном помещении (о каком предприятии идет речь – не уточняется), в какой-то момент ему сделал замечание коллега, указав на допускаемый брак. Словесная перепалка переросла