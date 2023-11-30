Дуэт Филиппа Киркорова и Люси Чеботиной на песню Королева, который случился весной, вызвал немало пересудов и разговоров. Мол, что связывает 26-летнюю певицу и 56-летнего короля российской эстрады.

Дуэт Филиппа Киркорова и Люси Чеботиной на песню "Королева", который случился весной, вызвал немало пересудов и разговоров. Мол, что связывает 26-летнюю певицу и 56-летнего короля российской эстрады.Многим было интересно, станет ли дружить Киркоров с Чеботиной если вдруг ее слава померкнет. Ведь, кажется, что в окружении Короля нет места простым смертным."Я вижу много друзей Филиппа, которые вообще не знаменитости, – рассказала Люся про реальное окружение певца. – Они с ним, и он с ними. Он зовет их на вечеринки и очень с ними дружит. Филипп — добрейшей души человек, мне кажется, он вообще о таком не думает"."Может показаться, что он выбирает в свое окружение только популярных, обеспеченных и актуальных людей. Но при этом я постоянно вижу его друзей, которые совершенно обычные и занимаются обычными делами. И они дружат. Я думаю, тут дело в общих интересах и увлечениях", – заверила исполнительница.Стоит заметить, что Киркоров всегда тщательно выбирает себе окружение. Среди его друзей – Николай Басков, Тимати, Ани Лорак, и Дава. А недавно у него появилась и дама сердца – одна из самых влиятельных в российском шоу-бизнесе фигур. Продюсер, генеральный продюсер центров Sound Media, GUTSERIEV MEDIA и концертного зала Live Arena. В последнее время эта знаменитая московская красавица повсюду сопровождает короля российской эстрады. И даже если приходят на мероприятие они порознь, то там все равно оказываются вместе. Эта пара выглядит идеально и гармонично!