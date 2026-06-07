Президент России на ПМЭФ объявил о старте нового инвестцикла и поздравил руководство региона с высокой динамикой экономического развития.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выделил Владимирскую область в числе регионов, продемонстрировавших наиболее высокую динамику роста в деле привлечения инвестиций. Глава государства объявил о старте нового масштабного инвестиционного цикла в стране и поздравил региональные управленческие команды с успешными результатами.По данным губернатора Александра Авдеева, рост инвестиций в основной капитал во Владимирской области составил 102%. В рамках форума делегация субъекта активно ведет переговоры о реализации новых проектов, в том числе с китайскими партнерами. Глава региона подчеркнул, что Китайская Народная Республика сейчас является ключевым внешнеторговым партнером области — на её долю приходится около 20% всего внешнеторгового оборота.В настоящее время Владимирская область экспортирует в КНР пластмассы, фанеру и кондитерские изделия, а импортирует промышленное оборудование, электронику и какао-бобы.Ранее сообщалось, что