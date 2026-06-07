Число звонков сократилось на 41,5% по сравнению с предыдущей неделей, рассказали в министерстве региональной безопасности. Всего за семь дней от жителей поступило 13 379 вызовов по разным линиям

Число звонков сократилось на 41,5% по сравнению с предыдущей неделей, рассказали в министерстве региональной безопасности. Всего за семь дней от жителей поступило 13 379 вызовов по разным линиям — это на 8,9% меньше, чем на прошлой неделе. Среди них 7 сообщений о минировании, 170 обращений в ФСБ, 348 — в пожарную службу, 194 — в