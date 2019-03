Около аэропорта в Ньюарке (США) самолет Southwest на рулежке столкнулся с припаркованным авиалайнером. Самолеты задели крыльями друг друга, сообщает Newark Liberty Airport твитом.

There are no injuries after a taxiing Southwest plane struck wings with a parked airliner at an @EWR Terminal A gate shortly after 7 am. Passengers will be rebooked.— Newark Liberty Airport (@EWRairport) 2 марта 2019 г.Причины инцидента неизвестны. Пассажиров перерегистрируют на другие рейсы, кроме того, возможны задержки с вылетом из-за плохой погоды.