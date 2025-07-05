11 лет назад мужчина взял под свой контроль преступную жизнь в Муромском и Меленковском районах.

43-летнего жителя Владимирской области будут судить за занятие высшего положения в криминальной иерархии. 11 лет назад он стал «положенцем» и начал развивать преступную жизнь в Муромском и Меленковском районах. Теперь же ему грозит до 15 лет заключения. Подробнее о преступлениях вора — в материале .Контролировал общакЕще в 2014 году на одной из своих сходок так называемые воры наделили статусом «положенца» 43-летнего жителя Владимирской области. Этот чин, назначаемый «вором в законе», дает право принимать решения в его отсутствие и от его имени. Статус мужчина получил за то, что причинил тяжелый вред здоровью представителя власти и отсидел срок по приговору суда.Так, в новые обязанности владимирца вошли ведение Муромского и Меленковского районов, а также распределение денег и имущества, поступающих в общую казну — общак в преступной среде.«Статус обязывал всех участников преступной среды, имеющих более низкое иерархическое положение, подчиняться воле, указаниям и распоряжениям криминального авторитета», — уточнили в ГУ МВД по Владимирской области.«Если не откроете — выбиваем дверь»Криминальная жизнь «положенца» закончилась в феврале 2024 года, когда силовики нагрянули к нему домой с обыском.— Полиция, открывайте дверь, — кричали правоохранители владимирцу во время задержания.— Считаем до пяти и выламываем дверь.— На пол!Сопротивления вор не оказывал. Его самого увезли в участок, а по месту его жительства провели обыски.«Сотрудниками полиции изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение», — пояснили в ГУ МВД по региону.Сейчас же дело «положенца» передано в суд. Во время расследования он находился под стражей. Мужчину будут судить по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Напомним, что во Владимирском централе . В местах лишения свободы он оказался на 25 лет за убийство директора двух ресторанов быстрого питания Ирины Ахматовой. В 2024 году Чикарев признался еще в четырех преступлениях.