Кирпичное двухэтажное здание в центре Гусь-Хрустального. Жители со смехом называют его местной достопримечательностью – дом №11 на улице Рудницкой был возведен еще в 1875 году. И хотя первый

Кирпичное двухэтажное здание в центре Гусь-Хрустального. Жители со смехом называют его местной достопримечательностью – дом №11 на улице Рудницкой был возведен еще в 1875 году. И хотя первый этаж здания и подъезд больше похожи на руины, людям все же приходится здесь жить. Инна Трофимова, собственница квартиры дома №11 на ул. Рудницкой Людям здесь невозможно жить.