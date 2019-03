В официальном Инстаграме британской группы The Prodigy появилась информация о том, что 49-летний вокалист команды совершил самоубийство. Ранее полиция сообщала, что не нашла в смерти музыканта ничего подозрительного.

В официальном "Инстаграме" британской группы The Prodigy появилась информация о том, что 49-летний вокалист команды совершил самоубийство. Ранее полиция сообщала, что не нашла в смерти музыканта "ничего подозрительного".View this post on InstagramThe news is true , I can’t believe I’m saying this but our brother Keith took his own life over the weekend , I’m shell shocked , fuckin angry , confused and heart broken ..... r.i.p brother Liam #theprodigyA post shared by The Prodigy official (@theprodigyofficial) on Mar 4, 2019 at 4:13am PST"Я не могу поверить в то, что наш брат Кит покончил с собой на выходных. Я в шоке, я страшно зол, я убит горем и не понимаю, что происходит", — отмечается в подписи к последнему снимку в "Инстаграме" группы.Журналисты считают, что этот текст, скорее всего, написал экс-коллега Флинта по The Prodigy Лиам Хоулетт.Кит Флинт был найден мертвым у себя дома в британском городе Данмоу, графство Эссекс. Ранее в полиции заявила, что смерть музыканта наступила в результате естественных причин.Флинт был в составе The Prodigy с 1990 года, когда группа только собралась. Сначала он был просто танцором, но позже спел в песне Firestarter, ставшей хитом.