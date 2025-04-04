Поскольку половина квартиры принадлежала ей, она решила поквитаться.

В Владимира женщина отомстила бывшему мужу, залив его дверь монтажной пеной. Инцидент произошел 3 апреля, когда экс-супруга решила таким образом выразить недовольство по поводу новой возлюбленной мужа. Поскольку половина квартиры принадлежала ей, она решила поквитаться.Спасатели, которые прибыли на вызов, потратили около получаса на срезание пены и вскрытие двери. Когда они вошли в квартиру, то обнаружили, что не только входная дверь, но и все межкомнатные двери были залиты пеной. В квартире также были оборваны обои и разбита плитка.Напомним, ранее мы писали, что