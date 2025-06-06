Руководитель прокомментировал появившиеся слухи вокруг его назначения.

Абакар Абдуллаев, недавно назначенный главный врач городской больницы №2 Владимира, прокомментировал появившиеся слухи о возможной реорганизации медучреждения и распределении его подразделений между другими больницами и поликлиниками города.В интервью Абдуллаев заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть наличие планов у руководства области по разделению клиники. Он подчеркнул, что на данный момент перед ним поставлена задача вывести больницу из кризиса и наладить качественное оказание медицинской помощи.Новый главврач отметил, что в больнице накопилось множество проблем, связанных с частой сменой руководства, что привело к неорганизованности и кредиторской задолженности. Абдуллаев намерен стабилизировать работу учреждения и обеспечить его дальнейшее развитие.