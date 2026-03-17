Владимирская область всерьез готовится к весеннему половодью. После аномально снежной зимы власти прорабатывают даже самые неблагоприятные сценарии. Губернатор Александр Авдеев подчеркнул: сейчас обстановка спокойная, но главное — заранее позаботиться о жителях и не допустить аварий.Особое внимание уделят Вязниковскому району, Мурому, Покрову, Гороховецкому, Петушинскому и Собинскому округам. Там уже проверяют связь и налаживают оперативную коммуникацию в населенных пунктах, которые могут оказаться под водой. Готовят площадки для санавиации и работы МЧС, формируют запасы воды, продуктов и лекарств.Кроме того, власти не исключают и перевод школьников на дистанционное обучение.