Основатель и глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск в своём твиттере порассуждал о возможной цене переезда на Марс для обычного человека. Маск считает, что разрабатываемую компанией межпланетную ракету Starship можно будет со временем удешевить так, что путешествие на красную планету станет по карману не только миллионерам, но и представителям среднего класса.

Основатель и глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск в своём твиттере порассуждал о возможной цене переезда на Марс для обычного человека. Маск считает, что разрабатываемую компанией межпланетную ракету Starship можно будет со временем удешевить так, что путешествие на красную планету станет по карману не только миллионерам, но и представителям среднего класса из богатых стран.Very dependent on volume, but I’m confident moving to Mars (return ticket is free) will one day cost less than $500k & maybe even below $100k. Low enough that most people in advanced economies could sell their home on Earth & move to Mars if they want.— Elon Musk (@elonmusk) 11 февраля 2019 г."Я уверен, что однажды переезд на Марс будет стоить меньше 500 000 долларов, а, может быть, даже меньше 100 000 долларов", — написал он в воскресенье, отвечая на вопрос подписчика.По мнению Маска, такая цена "билета" будет означать: большинство людей в развитых экономиках при желании смогут, продав свой дом, профинансировать переезд на другую планету. Если вдруг жить на планете с почти лишенной кислорода атмосферой под в десятки раз более мощной радиацией, прячась в тесных герметичных отсеках от поднимаемых сильнейшим ветром туч микроскопической пыли не понравится — "билет обратно будет бесплатным".Глава SpaceX также сообщил, что показанный им в начале февраля двигатель Raptor для ракеты Starship (ранее была известна как Big Falcon Rocket или BFR) к настоящему моменту был испытан уже несколько раз. Нынешний прототип Starship предназначен для испытательных суборбитальных полетов, которые должны начаться в марте.Space X намеревается создать одну версию двигателя Raptor, которая будет использоваться и в ракете-носителе для запуска космических аппаратов, и в самих аппаратах для выхода на нужную орбиту и маневров. Это позволит сэкономить время на разработку и сделает двигатели дешевле. Маск добавил, что цель разработчиков Raptor и Starship — "как можно раньше достичь Луны".Space X таким образом рассчитывает стать наиболее привлекательным партнером для NASA. Как ожидается, в ближайшие пару десятилетий космическое агентство будет заинтересовано в развитии космической инфраструктуры вокруг Луны и на её поверхности.