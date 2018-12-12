В Южной Корее стали популярны увлажняющие маски для лица с изображением северокорейского лидера Ким Чен Ына. На упаковке продукты напечатаны неоднозначные слоганы: Увлажняющие ядерные маски объединения Вся влага для женщин Севера и Юга.

В Южной Корее стали популярны увлажняющие маски для лица с изображением северокорейского лидера Ким Чен Ына. На упаковке продукты напечатаны неоднозначные слоганы: "Увлажняющие ядерные маски объединения" "Вся влага для женщин Севера и Юга", сообщает South China Morning Post.В настоящий момент продано более 25 тысяч подобных масок. Производить их начали в июне, спустя несколько месяцев после весенней исторической встречи лидеров Северной и Южной Кореи.These Kim Jong Un face masks are flying off the shelves in South Korea. Dubbed "nuke" masks, they will relieve the tension in your skin by moisturizing it with mineral water from Mt. Paektu, manufacturer claims. pic.twitter.com/s4l9lfugXx— Sam Kim (@samkimasia) 11 декабря 2018 г.В народе эту косметику уже прозвали "ядерной".Впрочем, умиляться такому маркетинговому ходу готовы не все.Эксперт по уходу за кожей из Южной Кореи Ирен Ким говорит, что подобные продукты являются пропагандой политического режима КНДР."Еще совсем недавно КНДР был угрозой для нашей страны, а теперь он уже лицо косметических товаров", — недовольно отмечает косметолог.